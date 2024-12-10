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Власти России объяснили господдержку автобрендов

Мантуров: господдержка автопроизводителей в России позволяет им не повышать цены

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government.ru

Государственная поддержка, которую оказывают автопроизводителям в России, позволяет не повышать цены на машины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.

«Государственная поддержка является для автопроизводителей демпфером, который не допускает роста цен на машины в России», — передает издание слова политика.

До этого Мантуров заявил, что в России цены на автомобили не снижаются из-за инфляции.

«Инфляция не дает снизиться ценам на автомобили в России, но они могут быть более стабильными», — сказал он.

Также президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин заявил, что средний чек на покупку китайского автомобиля в России сейчас составляет 3–3,5 млн рублей. При этом автокредит выдают под 30% годовых.

Ранее в России банки нашли способ дальше кредитовать россиян с большими долгами.

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