Власти России объяснили господдержку автобрендов

Государственная поддержка, которую оказывают автопроизводителям в России, позволяет не повышать цены на машины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.

«Государственная поддержка является для автопроизводителей демпфером, который не допускает роста цен на машины в России», — передает издание слова политика.

До этого Мантуров заявил, что в России цены на автомобили не снижаются из-за инфляции.

«Инфляция не дает снизиться ценам на автомобили в России, но они могут быть более стабильными», — сказал он.

Также президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин заявил, что средний чек на покупку китайского автомобиля в России сейчас составляет 3–3,5 млн рублей. При этом автокредит выдают под 30% годовых.

Ранее в России банки нашли способ дальше кредитовать россиян с большими долгами.