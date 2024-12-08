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Названа средняя цена китайского автомобиля в России

Средний чек на покупку китайского авто в России достиг трех миллионов рублей

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Средний чек на покупку китайского автомобиля в России сейчас составляет 3-3,5 млн рублей. Об этом сообщает bfm.ru со ссылкой на президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексея Подщеколдина. При этом автокредит выдают под 30% годовых.

«Средняя ставка по кредиту сейчас около 30% — 27-28%, вот так, наверное. Понятно, что люди уже по этим ставкам кредиты не готовы брать и берут уже от какой-то безнадеги. Единственное, наверное, все-таки скидки какие-то будут предоставляться», — сказал Подщеколдин.

До этого генеральный директор по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев заявил, что повышение цен на новые китайские автомобили в России произойдет в первые месяцы 2025 года.

По его словам, цены на новые автомобили начали расти в октябре. Рост плавный – в октябре он был на уровне от 3 до 5%, такой же рост продолжится в ноябре. В декабре рост цен будет минимальный, основной рывок на китайские автомобили будет в начале следующего года, так как дорожает и юань по отношению к рублю тоже, что повлияет на закупочные цены в рублях.

Ранее в России предрекли подорожание автомобилей до 15% из-за падения курса рубля.

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