В России банки нашли способ дальше кредитовать россиян с большими долгами

В России банки нашли способ обходить ограничения Центробанка и продолжать кредитовать жителей, имеющих большие долги. Об этом «Известиям» рассказала директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

«Мы видим, что выдача нецелевых кредитов под залог автомобиля очень сильно увеличилась. Если до 2023 года на их долю приходился всего 1% выдаваемых кредитов, то сейчас эта доля увеличилась — в октябре в пять раз», — заявила она.

Отмечается, что такой формат позволяет банкам обходить меры ЦБ по борьбе с закредитованностью россиян — если мерой обеспечения становится машина, то ограничения не распространяются. Также это один из последних способов для граждан с большими долгами получить кредит.

Подобная практика вызвала беспокойство регулятора, в связи с чем он собирается ввести количественные ограничения на выдачу кредитов под залог автомобиля.

До этого президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин заявил, что средний чек на покупку китайского автомобиля в России сейчас составляет 3–3,5 млн рублей. При этом автокредит выдают под 30% годовых.

«Понятно, что люди уже по этим ставкам кредиты не готовы брать и берут уже от какой-то безнадеги. Единственное, наверное, все-таки скидки какие-то будут предоставляться», — сказал Подщеколдин.

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