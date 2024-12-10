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Мантуров рассказал, почему не снижаются цены на автомобили

Мантуров: цены на автомобили не снижаются из-за инфляции

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Илья Наймушин/РИА Новости

В России цены на автомобили не снижаются из-за инфляции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.

«Инфляция не дает снизиться ценам на автомобили в России, но они могут быть более стабильными», — сказал Мантуров.

До этого президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин заявил, что средний чек на покупку китайского автомобиля в России сейчас составляет 3–3,5 млн рублей. При этом автокредит выдают под 30% годовых.

«Понятно, что люди уже по этим ставкам кредиты не готовы брать и берут уже от какой-то безнадеги. Единственное, наверное, все-таки скидки какие-то будут предоставляться», — сказал Подщеколдин.

Доля китайских брендов на российском рынке по итогам 2024 года стабилизировалась на уровне 68%. На отечественные марки приходится 22% продаж.

Ранее российскому авторынку предрекли обвал в 2025 году.

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