В сети появилось видео последствий массового ДТП на Ленинградском проспекте в Москве. Кадры опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

Авария произошла утром 3 декабря. По данным Telegram-канала «Дептранс. Оперативно», движение в сторону центра по дублеру затруднено. Водителям посоветовали выбирать альтернативные маршруты.

По данным Telegram-канала Baza, на Ленинградском проспекте столкнулись 15 автомобилей. По предварительным данным, никто не пострадал.

30 ноября около 18:00 произошло ДТП на платной трассе на западе Москвы. Автомобиль BMW X5 загорелся на ходу, водитель и пассажир успели эвакуироваться. Один из очевидцев попытался потушить машину с помощью огнетушителя.

Ранее массовое ДТП произошло в Лефортовском тоннеле в Москве.