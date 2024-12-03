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Появилось видео последствий массового ДТП на Ленинградском проспекте в Москве

На видео попали последствия ДТП с 15 автомобилями в Москве

В сети появилось видео последствий массового ДТП на Ленинградском проспекте в Москве. Кадры опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

Авария произошла утром 3 декабря. По данным Telegram-канала «Дептранс. Оперативно», движение в сторону центра по дублеру затруднено. Водителям посоветовали выбирать альтернативные маршруты.

По данным Telegram-канала Baza, на Ленинградском проспекте столкнулись 15 автомобилей. По предварительным данным, никто не пострадал.

30 ноября около 18:00 произошло ДТП на платной трассе на западе Москвы. Автомобиль BMW X5 загорелся на ходу, водитель и пассажир успели эвакуироваться. Один из очевидцев попытался потушить машину с помощью огнетушителя.

Ранее массовое ДТП произошло в Лефортовском тоннеле в Москве.

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