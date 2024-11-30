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В Москве потушили заблокировавший платную трассу горящий BMW

Движение на проспекте Багратиона восстановили после ДТП с загоревшимся BMW

В Москве потушили загоревшийся на проспекте Багратиона автомобиль BMW. Об этом сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале.

По его данным, возгорание было потушено, а движение транспорта в районе восьмого дома на улице Ивана Франко восстановили.

О ДТП на платной трассе на западе Москвы стало известно около 18:00. Автомобиль BMW X5 загорелся на ходу, водитель и пассажир успели эвакуироваться. Один из очевидцев попытался потушить машину с помощью огнетушителя.

Свидетельница аварии рассказала «Газете.Ru», что перед возгоранием BMW на проспекте Багратиона слышала хлопок на дороге, а вскоре у загоревшегося автомобиля взорвались шины. Она отметила, что также горело топливо, а в сторону области образовалась пробка из транспортных средств, движение было перерыто. Пожарная машина приехала через 10 минут.

Ранее появилось видео, как водитель Nissan придавила к стене двух женщин в Воткинске.

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