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Массовое ДТП произошло в Лефортовском тоннеле в Москве

На ТТК в Лефортовском тоннеле столкнулись несколько автомобилей

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Depositphotos

В Лефортовском тоннеле на востоке Москвы произошла авария с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне ТТК (в Лефортовском тоннеле) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что в районе ДТП возник затор длиной 2,5 км. В дептрансе Москвы водителям посоветовали искать пути объезда проблемного участка дороги.

30 ноября около 18:00 произошло ДТП на платной трассе на западе Москвы. Автомобиль BMW X5 загорелся на ходу, водитель и пассажир успели эвакуироваться. Один из очевидцев попытался потушить машину с помощью огнетушителя.

Свидетельница аварии рассказала «Газете.Ru», что перед возгоранием BMW на проспекте Багратиона слышала хлопок на дороге, а вскоре у загоревшегося автомобиля взорвались шины. Она отметила, что также горело топливо, а в сторону области образовалась пробка из транспортных средств.

Ранее появилось видео с фурой, разбившей Kia о столб в Казани.

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