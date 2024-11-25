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Россиянин, остановивший влетевшего в толпу пешеходов водителя, раскрыл детали ДТП

Житель Челябинска рассказал, как остановил сбившего людей водителя

Житель Челябинска, который остановил водителя, влетевшего в толпу пешеходов, задержал виновника аварии на ближайшем светофоре. Об этом мужчина рассказал порталу 74.ru.

По словам местного жителя, в момент ДТП он также находился за рулем автомобиля. Сперва он услышал, а позже увидел, что произошло. В этот момент с места аварии уезжала машина, за которой мужчина решил побежать.

«Людей сбил и уехал, что еще делать? Погнались за ним. Он на светофоре был, недалеко (...) Он просто стоял, чуть-чуть поджали, чтобы дальше не уехал», — сказал житель Челябинска.

Авария произошла днем 25 ноября на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чичерина. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что водитель даже не пытался тормозить и скрылся с места аварии. Предварительно установлено, что виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

По информации Telegram-канала SHOT, виновником крупного ДТП оказался местный бизнесмен. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Ранее очевидица рассказала о состоянии младенца, пострадавшего при наезде на толпу в Челябинске.

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