В Челябинске машина проехалась по толпе людей и попала на видео

В Челябинске автомобиль влетел в толпу пешеходов и уехал. Об этом сообщает местное издание «Агентство чрезвычайных новостей» в своем Telegram-канале.

«Вылетел на островок для пешеходов и снес толпу! В Челябинске лихач сбил людей и уехал!» — говорится в публикации.

Очевидцы сообщают, что среди пострадавших — мать с детской коляской. Инцидент произошел на перекрестке Братьев Кашириных и Чичерина.

Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» до этого сообщал, что в Москве на Ленинградском шоссе авария с тремя автомобилями парализовала движение транспорта. По его данным, на месте работают оперативные службы города.

Обстоятельства ДТП выясняются. В результате аварии движение в центр оказалось затруднено на 3 км, для движения доступна только одна полоса из пяти. В Дептрансе посоветовали искать пути объезда.

Ранее стало известно о пострадавшем в результате массового ДТП в Москве на Ленинградском шоссе.