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Очевидица рассказала о состоянии младенца, пострадавшего при наезде на толпу в Челябинске

Ребенок, пострадавший при наезде на толпу в Челябинске, находился в сознании

Ребенок, пострадавший в результате наезда автомобиля на толпу пешеходов в Челябинске, после происшествия был в сознании. Об этом «Газете.Ru» сообщила местная жительница Анастасия, которая видела место аварии.

«На этом островке стояло человек восемь. Но сколько он (виновник аварии. — «Газета.Ru») сбил, я точно не знаю. Судя по камерам, много людей рванули помогать. Ребеночек был на руках у мужчины, не плакал, в сознании был, крови не видела. Мужчина с ребенком заглядывал в [машину] реанимации и звонил кому-то. Дай бог, с мамой малыша все в порядке. Коляска целая стояла», — сказала она.

По словам Анастасии, медики оперативно оказали помощь пострадавшим — скорая в тот момент проезжала мимо места происшествия.

«Мы мимо проезжали, сам момент [наезда] не видела. Сначала поехали по [улице] Чичерина и увидели, что джип черный с разбитой фарой стоял как раз между остановками, спереди и сзади машины стояли. Мы развернулись и поехали на пересечение Чичерина и Братьев Кашириных, увидели реанимацию. Машина ДПС как раз поехала в сторону, где разбитая машина стояла, и еще скорая помощь была там на месте. Повезло, что они просто ехали мимо. Людей на дороге уже не было, валялись части фары. Я тогда поняла, что водители этого виновника там дальше тормознули», — рассказала женщина.

Машина BMW X6 врезалась в толпу пешеходов на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чичерина в Челябинске днем в понедельник, 25 ноября. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что водитель BMW даже не пытался тормозить и скрылся с места аварии. Предварительно установлено, что виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Губернатор отметил, что будет возбуждено уголовное дело, и выразил уверенность, что водитель будет наказан по всей строгости закона.

Согласно информации областного Минздрава, в результате происшествия пострадали пять человек, в том числе одиннадцатимесячный ребенок. Все пострадавшие госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалась, что дрифтующая BMW въехала в толпу людей в Одинцово.

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