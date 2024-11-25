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В Челябинске возбудили дело после наезда на толпу пешеходов

СК возбудил уголовное дело о нарушении ПДД пьяным водителем в Челябинске

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Телеграм-канал «Агентство чрезвычайных новостей»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после наезда автомобиля на толпу пешеходов в Челябинске. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления ведомства.

В СК уточнили, что дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Согласно Уголовному кодексу РФ, максимальное наказание по ней предусматривает до семи лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Авария произошла днем 25 ноября. Машина BMW X6 врезалась в толпу пешеходов на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чичерина. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что водитель даже не пытался тормозить и скрылся с места аварии. Предварительно установлено, что виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

По информации Telegram-канала SHOT, виновником крупного ДТП оказался местный бизнесмен.

Ранее в Челябинске поймали водителя, который влетел в толпу пешеходов.

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