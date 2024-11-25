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Стало известно, что в толпу людей в Челябинске влетел местный бизнесмен

SНОТ: в Челябинске толпу пешеходов едва не раздавил местный бизнесмен

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Телеграм канал «Baza»

В Челябинске виновником крупного ДТП, в котором водитель едва не раздавил толпу людей, оказался местный бизнесмен. Об этом сообщает Life со ссылкой на SНОТ.

«Пьяный водитель, сбивший толпу людей в Челябинске, — местный бизнесмен. По данным SHOT, у 47-летнего Алексея Корягина — своя кондитерская, которой он управляет через ИП», — говорится в публикации.

Мужчину уже задержала полиция. Другие водители перекрыли ему дорогу после наезда на толпу людей.

До этого сообщалось, что в Челябинске автомобиль влетел в группу пешеходов и уехал. Ролик с моментом ДТП опубликовал Telegram-канал «74.RU| Новости Челябинска».

Очевидцы говорят, что среди пострадавших — мать с детской коляской. Инцидент произошел на перекрестке Братьев Кашириных и Чичерина.

Ранее массовое ДТП парализовало движение в Москве на Ленинградском шоссе.

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