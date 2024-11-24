Стало известно, в кого целился стрелок в Саратовской области

В городе Марксе в Саратовской области выстрелили в 33-летнего автомеханика Михаила Кутузова — он получил травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot. Кутузов занимался ремонтом и разборкой автомобилей.

«Ранен 48-летний Алексей Соколовский. По данным Shot, мужчины ехали в красной «Оке»», — говорится в публикации.

24 ноября неизвестный открыл стрельбу по людям, в регионе ввели план «Перехват».

Очевидцы рассказали, что стрельбу открыли неподалеку от местного парка Победы. По данным журналистов, нападавший передвигался на автомобиле. Он скрылся с места преступления, после чего правоохранительные органы организовали его поиски. По предварительным данным, неизвестный заранее выбрал жертв.

Предполагается, что причиной стрельбы стал дорожный конфликт: «Ока» подрезала Land Cruiser, после чего водитель «крузака» достал оружие.

План «Перехват» включает в себя формирование оперативной группы для поиска транспортных средств, связанных с тяжкими или особо тяжкими преступлениями.

До этого в Дагестане ввели план «Перехват» из-за побега жениха от невесты со свадьбы.

Ранее появилось видео, как водитель растолкал автомобилем «живой щит» гаишников и уехал.