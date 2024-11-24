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Названа причина стрельбы по людям в Саратовской области

SHOT: причиной стрельбы по людям в Саратовской области стал дорожный конфликт

В городе Маркс Саратовской области началась стрельба по людям из-за дорожного конфликта. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Двое мужчин на легковушке подрезали Land Cruiser недалеко от парка Победы. По словам очевидцев, водитель «крузака» достал пистолет и открыл стрельбу по машине», — говорится в публикации.

Один из пострадавших не выжил, второго госпитализировали.

По данным журналистов, нападавший скрылся с места преступления, после чего правоохранительные органы организовали его поиски, введя план «Перехват». По предварительным данным, неизвестный заранее выбрал жертв.

План «Перехват» включает в себя формирование оперативной группы для поиска транспортных средств, связанных с тяжкими или особо тяжкими преступлениями.

До этого в Дагестане ввели план «Перехват» из-за побега жениха от невесты со свадьбы.

Ранее массовое столкновение россиян за рулем из-за гололедицы попало на видео.

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