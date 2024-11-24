В Саратовской области ввели план «Перехват» после нападения на людей

В городе Маркс Саратовской области неизвестный открыл стрельбу по людям, в регионе ввели план «Перехват». Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Очевидцы рассказали, что стрельбу открыли неподалеку от местного парка Победы. По данным журналистов, нападавший передвигался на автомобиле. Он скрылся с места преступления, после чего правоохранительные органы организовали его поиски. По предварительным данным, неизвестный заранее выбрал жертв.

По информации SHOT, в результате инцидента ранен один человек, его госпитализировали. Еще один житель города получил травмы, несовместимые с жизнью.

План «Перехват» включает в себя формирование оперативной группы для поиска транспортных средств, связанных с тяжкими или особо тяжкими преступлениями.

В конце сентября в план «Перехват» вводили в Московской области для розыска солдата-срочника, который сбежал из многофункционального огневого центра. По данным журналистов, он взял с собой автомат.

Ранее в Дагестане ввели план «Перехват» из-за побега жениха от невесты со свадьбы.