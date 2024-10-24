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Жених из Дагестана сбежал от невесты на Lada Granta. Введен план «Перехват»

В Дагестане ввели план «Перехват» из-за побега жениха от невесты со свадьбы

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Телеграм-канал ДГХ

В Дагестане ввели план «Перехват» после того, как 26-летний жених уехал в неизвестном направлении на Lada Granta перед собственной свадьбой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Свадьба 26-летнего Ислама и его невесты Патимат была назначена на 24 октября. Однако молодой человек пропал за сутки до бракосочетания. Его искали родственники и друзья, а затем к поискам подключились полицейские. При этом машина пропавшего попала на камеры фотофиксации в разных районах республики. На опубликованном фото белая Lada Granta рано утром 23 октября снята на трассе «Кавказ» в городе Дагестанские Огни. Она ехала с разрешенной скоростью — 39 км/ч.

Один из друзей пропавшего жениха сообщил, что Ислам рассказывал ему о страхе жениться. Однако родственники молодого человека и его невесты уверяют, что Ислам давно уговаривал Патимат выйти за него замуж.

При этом в республиканском управлении МВД заявили, что пропавшего жениха никто не ищет, сообщает «Подъем».

«Может быть, есть какой-то парень, который не хочет жениться, но его родные, значит, не заявляли. Вот такого факта, о котором пишут, у нас нет. Это блогерская история — такая яркая, интересная история, хайповая», — сообщили изданию в главке МВД.

Ранее в Башкирии водитель ВАЗ-2107 вылетел на встречную полосу и протаранил «Газель».

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