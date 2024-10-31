Появилось видео, как водитель растолкал автомобилем «живой щит» гаишников и уехал

В Краснодаре 31 октября задержали 22-летнего водителя, который совершал опасные маневры на дороге, мужчина остановился только после стрельбы по колесам автомобиля. Об этом сообщает МВД по Краснодарскому краю.

«В Пашковском микрорайоне сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие. Госавтоинспектор произвел выстрел вверх и несколько прицельных по колесам машины, в результате чего удалось остановить иномарку. В результате применения табельного оружия никто не пострадал», — сообщил начальник пресс-службы краевого Главка полиции Александр Рунов.

Как рассказали в ведомстве, лихой водитель не реагировал на просьбу правоохранительных органов остановиться. Сотрудники полиции начали погоню, в результате чего злоумышленник врезался в три патрульные машины и скрылся с места преступления. Остановить авто получилось после применения огнестрельного оружия. На момент ареста в автомобиле находились двое пассажиров, которые оказали сопротивление при задержании. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела. На кадрах оперативной съемки попало, как водитель таранит несколько полицейских машин и скрывается.

Ранее сообщалось, что в Бурятии неизвестный после попытки похищения ребенка открыл огонь по полиции.