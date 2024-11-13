В Подмосковье олень едва не спровоцировал ДТП и попал на видео

На дороге в Мытищах олень едва не спровоцировал ДТП на трассе. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва?».

На опубликованных кадрах видно, как животное сначала бежит вдоль дороги, потом резко сворачивает и чуть не попадает под колеса легкового автомобиля, однако водитель успевает затормозить. Дальнейшая судьба животного неизвестна.

До этого в Подмосковье под Дмитровом автомобилисты сняли на видео редчайшего оленя-альбиноса. Белое животное не боится машин и автомобильного шума, олень спокойно щиплет траву у дороги. Отмечается, что его уже видели у города Пересвет в Сергиево-Посадском округе и под Раменским, местные жители прозвали животное «чудом природы».

Также сообщалось, что в Сочи коровы пробрались на парковку и устроили бодания. Животных заносило на автомобили, они повредили несколько машин, и это попало на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что коровы дерутся на парковке и врезаются в автомобили, от этих столкновений у машин сработала сигнализация, и испуганные животные убежали.

Ранее сообщалось, что москвичка рассказала о заражении вшами в такси уровня «Комфорт+».