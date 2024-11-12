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Москвичка рассказала о заражении вшами в такси уровня «Комфорт+»

В Москве девушка заразилась вшами в такси повышенного комфорта

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Ulrich Niehoff/Global Look Press

Жительница Москвы рассказала, что ее подруга заразилась вшами после поездки на такси. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва?».

«Москвичка рассказала, что подхватила вшей от сиденья в такси «Комфорт+». Когда у нее зачесалась голова, она подумала, что это аллергия на сухой шампунь. Но оказалось, что вши были на сиденье», — говорится в сообщении паблика.

На видео девушка уточняет, что речь идет про ее подругу, которая через 15 минут после отправления автомобиля обнаружила вшей на своей голове.

До этого в Госдуме поддержали идею штрафовать агрегаторов такси за нарушения водителей. Компании планируют штрафовать за плохую езду, нарушение правил безопасности и передачу заказов водителям без разрешения на работу. Для безопасного передвижения пассажиров агрегатор должен проверять, какой водитель отправлен на выполнение заказа, в том числе следить за наличием путевого листа, соблюдением ПДД, трезвостью и режимом труда и отдыха водителя.

Ранее сообщалось, что мигрантам в Тульской области продлят запрет на работу в такси.

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