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На видео в Подмосковье попал редчайший олень-альбинос

В Подмосковье автомобилисты сняли на видео редчайшего оленя-альбиноса

В Московской области под Дмитровом местный водитель снял на видео, как олень-альбинос гуляет вдоль трассы. Об этом сообщает Telegram-канал «Это Дмитров, детка».

«Белый олень продолжает гулять по Дмитровским лесам», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, что животное не боится машин и автомобильного шума, олень спокойно щиплет сухую траву у дороги. Сообщается, что его уже видели у города Пересвет в Сергиево-Посадском округе и под Раменским, местные жители прозвали животное «чудом природы».

По мнению ученых, перед подмосковными водителями предстал очень редкий экземпляр, в дикой природе рождается примерно одна подобная особь на 30 тыс. оленей обычной масти.

До этого в Краснодаре блогер нахамил сотрудникам ГИБДД и заснял это на видео. На кадрах видно, что мужчина открыл дверь патрульной машины и начал агрессивный диалог с полицейскими. Прохожий попросил инспекторов ДПС довезти его до конкретного адреса, на что получил отрицательный ответ. Тогда злоумышленник принялся хамить и насмехаться над сотрудниками правоохранительных органов.

До этого москвичка рассказала о заражении вшами в такси уровня «Комфорт+».

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