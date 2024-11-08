В Сочи коровы устроили бодания на парковке и повредили машины

В Сочи 6 ноября стадо коров пришло на парковку и повредило машины. Об этом сообщает Telegram-канал «За рулем – Краснодарский край».

«В одном из дворов многоквартирных домов в Сочи произошло неладное. На парковку пробрались коровы. И ладно бы рогатые просто походили, пощипали газон и ушли. Некоторых заносило на машины. Одну из таких поймала камера видеонаблюдения», — говорится в публикации.

На кадрах видно, как коровы дерутся на парковке и врезаются в автомобили, от этих столкновений у машин сработала сигнализация, и испуганные животные убежали.

До этого наезд фуры на полной скорости на стадо оленей попал на видео. Известно, что в Ямало-Ненецком автономной округе 28 октября водитель большегруза не принял мер предосторожности и допустил столкновение с животными. В результате один олень улетел под колеса встречной машины, в которой и был установлен видеорегистратор. На видео видно, что водитель легковушки заранее притормозил, чтобы пропустить стадо.

Ранее сообщалось, что медведицу и медвежонка сбили на трассе в России.