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В России резко подорожали новые автомобили

РОАД: цены на новые автомобили в РФ выросли на 2-5% после повышения утильсбора

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Илья Наймушин/РИА Новости

По итогам октября стоимость новых автомобилей в России увеличилась на 2–5% после повышения утилизационного сбора, поднятия ключевой ставки и ослабления курса рубля. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

Заместитель главы АГ «Авилон» по продажам новых машин Ренат Тюктеев отметил, что данная динамика на рынке действительно наблюдается. Однако, по его словам, в среднем цена на новые машины выросла на 3–5%.

Тюктеев добавил, что российские автодилеры по-разному отреагировали на повышение ставок утильсбора. Тем не менее, подчеркнул эксперт, общая динамика свидетельствует о незначительном росте стоимости новых автомобилей.

С 1 октября в России на 70–85% выросли ставки утилизационного сбора на новые импортные легковые, грузовые и коммерческие автомобили. Предполагалось, что сильнее всего подорожают автомобили с агрегатами объемом от двух и от трех литров — почти в два раза. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Набиуллина обвинила идею повышения утильсбора на автомобили в разгоне инфляции.

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