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Набиуллина обвинила идею повышения утильсбора на автомобили в разгоне инфляции

Глава ЦБ Набиуллина: повышение утильсбора на авто подстегнет инфляцию в России

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Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что рост утилизационного сбора на автомобили в России подстегнет инфляцию. Ее слова передает РИА Новости.

«В ближайшие месяцы на темпах роста цен дополнительно скажется увеличение утилизационного сбора. Учитывая большой вес легковых автомобилей в потребительских расходах, он составляет 4,6%, это окажет заметное влияние на инфляцию», — заявила Набиуллина.

ЦБ на заседании 25 октября повысил ключевую ставку третий раз подряд — на 200 базисных пунктов, до рекордных 21%.

В Банке России объяснили свое решение тем, что инфляция складывается выше прогноза регулятора. В сентябре текущий рост цен с поправкой на сезонность повысился до 9,8% в пересчете на год после 7,5% в августе. Аналогичный показатель базовой инфляции вырос до 9,1% после 7,7% в августе.

Ранее выяснилось, почему россияне не смогут отказаться от автокредитов.

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