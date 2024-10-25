Набиуллина обвинила идею повышения утильсбора на автомобили в разгоне инфляции

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что рост утилизационного сбора на автомобили в России подстегнет инфляцию. Ее слова передает РИА Новости.

«В ближайшие месяцы на темпах роста цен дополнительно скажется увеличение утилизационного сбора. Учитывая большой вес легковых автомобилей в потребительских расходах, он составляет 4,6%, это окажет заметное влияние на инфляцию», — заявила Набиуллина.

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В Банке России объяснили свое решение тем, что инфляция складывается выше прогноза регулятора. В сентябре текущий рост цен с поправкой на сезонность повысился до 9,8% в пересчете на год после 7,5% в августе. Аналогичный показатель базовой инфляции вырос до 9,1% после 7,7% в августе.

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