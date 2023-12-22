Глыба льда проломила крышу автомобиля с девушкой в салоне

В Уфе глыба льда упала с крыши здания на крышу припаркованного автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Отмечается, что 24-летняя Софья припарковала седан Toyota Corolla у дома на улице Ленина. Момент удара не помнит, на какое-то время она потеряла сознание. Ее экстренно госпитализировали. В отделении нейрохирургии 22-й городской больницы поставили диагноз черепно-мозговая травма.

Судя по фото, удар был очень сильным. Глыба льда проломила крышу автомобиля. Девушка будет писать заявление.

До этого стало известно, что в Суздале приговорили к году лишения свободы жительницу Владимира, которая избила двух инспекторов ДПС, пытавшихся привлечь ее мужа к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

В ходе судебного разбирательства владимирка не признала своей вины в причинении насилия представителей власти.

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