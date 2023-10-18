Nissan вернется на рынок Казахстана

В Казахстане откроются официальные представительства японских брендов Nissan и Infiniti. Об этом сообщает Kolesa.kz.

Дистрибьютором Nissan и Infiniti в Казахстане станет автомобильная группа Orbis Auto, которая подписала соответствующее соглашение с подразделением Nissan Middle East FZE. Ожидается, что поставки автомобилей возобновятся во II квартале 2024 года.

Новый модельный ряд для Казахстана еще не согласован, но в компании уверяют, что линейка будет обновлена и расширена. Предполагается импорт с японских, европейских и американских заводов. Планируется, что на рынке Казахстана будет сформирован центральный склад запчастей и аксессуаров, что сократит сроки ремонта и время ожидания деталей.

Автосалоны Nissan и Infiniti в Казахстане столкнулись с ограничением поставок новых машин с 2022 года после введения санкций в отношении России, управление брендами осуществлялось дистрибьютором из Москвы.

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