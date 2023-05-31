В Кемерово утка с утятами спровоцировала ДТП с двумя грузовиками

Под Кемерово водитель самосвала Shacman погиб после столкновения с полуприцепом попутного грузовика Scania, сообщается в Telegram-канале областного управления ГИБДД.

«Предварительно установлено, что 40-летний водитель автомобиля «Шакман» не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущимся впереди автомобилем «Скания» с полуприцепом под управлением 38-летнего водителя», — отмечается в сообщении ГИБДД.

На фотографиях с последствиями ДТП видно, что от удара кабина грузовика оказалась полностью смятой.

ДТП со смертельным исходом спровоцировала утка с утятами, сообщает vse42.ru со ссылкой на очевидцев происшествия.

«Утка с утятами переходили дорогу, все притормаживали, пропускали. Ехали фуры друг за другом, первая тоже притормозила, вторая в нее врезалась, и вторую выкинуло на встречку», — приводит издание слова очевидицы происшествия.

ГИБДД о причинах аварии официально не сообщает, полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее стало известно, что в Омске шофер рейсового автобуса сбил инспектора ГИБДД и водителя, которые стояли у машины.