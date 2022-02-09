Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Смородская объяснила, почему у Кокорина не получилось в Италии 02:59
Первая за шесть лет песня Адель получила премию BRIT Awards 02:55
Университет США выплатит $243 млн компенсации 203 жертвам обвиняемого в насилии... 02:41
Журова объяснила, почему Россия — спортивная страна, а Нидерланды — нет 02:36
Япония готова поставить газ в Европу при обострении ситуации вокруг Украины 02:35
В Абу-Даби произошли два взрыва 02:29
Двукратный олимпийский чемпион Касатонов: Овечкин и Малкин очень патриотичны 02:15
В ЕС предупредили о сплочении России и Китая в «противостоянии... 02:13
Подтверждена американская попытка сорвать визит Болсонару в Москву 02:10
В Рособрнадзоре рассказали, как будет меняться ЕГЭ 01:56

На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись три автомобиля

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

В аварии на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись три автомобиля, в том числе грузовой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичный главк МЧС.

Ранее сообщалось, что в аварии столкнулись пять машин.

По предварительным данным, пострадал один человек. Он оказался зажат в одном из автомобилей. Позднее спасателям удалось вытащить пострадавшего.

«В районе дома 48 на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием двух легковых и одной грузовой машины», — сообщили в ведомстве.

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы.

Ранее Mercedes-Benz миллиардера спровоцировал массовое ДТП на Рублевке — столкнулись девять машин. Четверо человек пострадали, троих из них зажало в искореженных автомобилях. Их пришлось доставать спасателям. На место аварии прибыл вертолет санитарной авиации.

Среди госпитализированных — владелец крупной строительно-инвестиционной компании S. Holding миллиардер Алексей Шепель.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть