В аварии на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись три автомобиля, в том числе грузовой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичный главк МЧС.

Ранее сообщалось, что в аварии столкнулись пять машин.

По предварительным данным, пострадал один человек. Он оказался зажат в одном из автомобилей. Позднее спасателям удалось вытащить пострадавшего.

«В районе дома 48 на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием двух легковых и одной грузовой машины», — сообщили в ведомстве.

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы.

Ранее Mercedes-Benz миллиардера спровоцировал массовое ДТП на Рублевке — столкнулись девять машин. Четверо человек пострадали, троих из них зажало в искореженных автомобилях. Их пришлось доставать спасателям. На место аварии прибыл вертолет санитарной авиации.

Среди госпитализированных — владелец крупной строительно-инвестиционной компании S. Holding миллиардер Алексей Шепель.