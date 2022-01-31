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Продажи Lada Niva Travel остановили из-за угрозы пожара

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Lada

Компания «АвтоВАЗ» ввела ограничения на продажи автомобилей Lada Niva Travel из-за риска возгорания автомобилей. Об этом сообщает Avtograd news в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на свои источники.

Ограничения ввели из-за возгорания трех машин — предположительно, в моторном отсеке. Возможная причина — перетирается плюсовой провод стартера. Все три случая признали гарантийными.

«В настоящее время на предприятии создана комиссия для выяснения причин данных инцидентов. После установления причины возгорания производителем будут предприняты меры по устранению дефектов», — говорится в сообщении.

В пятницу, 28 января, сообщалось, что дилерские центры Lada получили список с VIN-номерами около 2,7 тыс. выпущенных за последнее время внедорожников, которые затронуло ограничение на продажу.

Lada Niva Travel вышла на рынок в начале 2021 года после рестайлинга, которому предшествовало возвращение модели в продуктовый портфель «АвтоВАЗа» и переименование из Chevrolet Niva. Цена внедорожника стартует от 880 тыс. руб.

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