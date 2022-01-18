Названы самые популярные цвета автомобилей на Украине

Самым популярным цветом на украинском рынке новых авто стал белый, сообщает «Укравтопром». Такую окраску получил каждый третий из зарегистрированных в 2021 году новых автомобилей.

На втором месте расположился серый цвет (28%), далее идут черный (15%), синий (9%) и коричневый (6%).

В белом цвете чаще других в прошлом году проходили первую регистрацию кроссоверы Renault Duster. Покупатели Kia Sportage преимущественно выбирали серый или синий цвет кузова. Черные внедорожники предпочитали украинские покупатели Toyota Land Cruiser Prado. В коричневом цвете чаще заказывали «паркетники» Nissan X-Trail.

Ранее стало известно, какие автомобили Lada чаще покупают на Украине.

По итогам 2021 года украинский авторынок стал лидером по динамике роста по сравнению со странами Европы.