В ДТП в Иркутской области погиб один человек и шесть пострадали

В результате столкновения двух легковых автомобилей к северу от Иркутска в Боханском районе Иркутской области один человек погиб и еще шесть пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

«Сегодня утром на 100-м км автодороги Иркутск — Оса — Усть — Уда в районе села Тараса Боханского района столкнулись два автомобиля: Toyota Wish и Toyota Land Cruiser Prado», — говорится в заявлении МВД.

Сообщается, что погибший и трое пострадавших передвигались в салоне внедорожника, остальные были в седане. Детей среди пострадавших нет.

В настоящий момент инспекторы ГИБДД работают на месте аварии.

Ранее сообщалось, что автомобиль такси с мертвым водителем устроил массовое ДТП в Хабаровске. Инцидент произошел на перекрестке улиц Павла Морозова – Индустриальная. Автомобиль Toyota Prius с таксистом-мигрантом за рулем потерял управление и врезался в Toyota Land Cruiser. С внедорожником столкнулся второй Land Cruiser, двигающийся следом.

Предполагается, что водитель автомобиля такси погиб до момента столкновения – причиной мог стать сердечный приступ.