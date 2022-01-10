ГИБДД раздала водителям «витамины трезвости»

В Смоленском районе сотрудники Госавтоинспекции провели акцию, в ходе которой напоминали водителям, что ездить в нетрезвом состоянии запрещено. Полицейские вручали автомобилистам «витаминки трезвости», написали в пресс-службе ведомства.

«Дорожные полицейские в беседах с водителями уделяли особое внимание недопустимости управления транспортным средством в нетрезвом виде, приводили статистику ДТП с участием нетрезвых водителей и вручали полезные «витаминки трезвости» с надписью «я не пью за рулем», а также тематические буклеты», — сообщили в ГИБДД.

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В первый рабочий день после новогодних праздников Госавтоинспекция Смоленского района устроила на дорогах «сплошные проверки». В ходе подобных мероприятий дорожные полицейские на определенном участке дороги останавливают все автомобили и оценивают состояние каждого водителя. Особое внимание уделяется наличию признаков опьянения.

С 1 по 9 января 2022 года сотрудники регионального управления ГИБДД выявили больше 3,8 тыс. нарушений ПДД. Были задержаны 70 нетрезвых водителей, еще 28 отказались от медицинского освидетельствования. Также у 91 автомобилиста не было при себе водительского удостоверения.

Ранее стало известно, что экспресс-тесты для моментального выявления пьяных водителей могут поступить в ГИБДД уже в 2022 году.