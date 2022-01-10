На внешнем кольце МКАД столкнулись две фуры

На внешнем кольце МКАД в районе Волоколамского шоссе столкнулись две фуры и несколько легковых автомобилей. Видео с места аварии публикуют «Известия».

На кадрах, снятых из проезжающей по внутренней стороне кольцевой автодороги машины, запечатлены два белых тягача с такого же цвета прицепами и, по крайней мере, три «легковушки». Причем одна фура стоит против направления движения.

Газета отмечает, что инцидент произошел около трех часов ночи. О пострадавших пока ничего неизвестно.

Ранее «Известия» написали со ссылкой на пресс-службу МЧС, что с начала 2022 года в России выросло количество аварий. Так, за первые девять дней января произошло порядка 2 тыс. ДТП, в которых погибло более 230 человек.

В ведомстве полагают, что рост числа аварий связан с ухудшением погодных условий и призывают автомобилистов быть внимательнее и соблюдать безопасность движения на дорогах.