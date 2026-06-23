Таблетки в бензобак: как россияне экономят топливо

В России вырос спрос на канистры и присадки для топлива

На фоне перебоев с поставками топлива в России повысился спрос на присадки для бензина, якобы снижающие его расход. Продавцы канистр для ГСМ на маркетплейсах резко подняли цены, а на АЗС и в ряде магазинов запчастей возникла нехватка этих емкостей. О том, как россияне справляются с возникшими трудностями, — в материале «Газеты.Ru».

В России кратно вырос спрос на таблетки-присадки для снижения расхода топлива, сообщил Telegram-канал Baza.

По его данным, производители и продавцы обещают, что одна таблетка, рассчитанная на 200 л бензина, способна улучшить его сгорание и стабилизировать работу двигателя, а также повысить октановое число бензина, фактически превращая бензин АИ-92 в АИ-95.

Подобные таблетки стоят 50–80 рублей. При этом эксперты и опытные водители призывают не верить рекламе подобных средств: их называют «плацебо для мотора» , уточняет Baza. В ряде случаев неправильное применение добавок приводило к дорогостоящему ремонту двигателя, наиболее распространенная неисправность — выход из строя форсунок, отмечает канал.

Также на фоне перебоев с топливом в России резко выросли цены на канистры для горюче-смазочных материалов (ГСМ), а в ряде торговых точек такие емкости исчезли из продажи.

По данным Telegram-канала Mash Money, за неделю цены на канистры для топлива на маркетплейсах выросли на 70–300%.

«Темщики решили нажиться на топливных ограничениях в нашей стране. По данным Mash Money, средняя наценка на канистры за неделю составила 70–120%. Самая высокая — 300% — у 20-литровой канистры KAN-300», — отмечается в публикации.

Как утверждает канал, за последнюю неделю стоимость канистр Мт-031 емкостью 20 л выросла с 2,6 тыс. рублей до 5,5 тыс. рублей. Канистра Acf-20G той же емкости подорожала с 2,6 тыс. рублей до 3,9 тыс. рублей, а цены на канистры Kan-300 на те же 20 л взлетели с 5,4 тыс. рублей неделю назад до спекулятивных 21,5 тыс. рублей в настоящее время.

Кроме того, в ряде магазинов по продаже автозапчастей и на АЗС возникла нехватка емкостей до хранения топлива. В этом лично убедился корреспондент «Газеты.Ru» во время путешествия из Нижнего Новгорода в Москву. Как рассказали продавцы, особенным спросом пользуются бюджетные пластиковые канистры объемом 20 литров.

По сведениям другого корреспондента «Газеты.Ru», во Владимирской области местные жители в стремлении приобрести канистры для бензина на фоне нехватки их на АЗС и в сетевых магазинах начали объезжать сельские магазины хозтоваров.

Со спекуляцией самим бензином в России начала активно бороться Федеральная антимонопольная служба. Пресс-служба ФАС сообщила, что крупные классифайды и маркетплейсы запретили продажу топлива для автомобилей.

«Попытки создать карточки такого товара блокируются еще на этапе модерации до их появления на электронной витрине маркетплейсов. Служба напоминает, что на постоянной основе ведется работа по проверке экономической обоснованности составляющих стоимости нефтепродуктов», — отмечается в сообщении ФАС.

Накануне совещание в правительстве по ситуации на внутреннем рынке топлива провел вице-премьер России Александр Новак.

«В рамках совещания были представлены результаты мониторинга ситуации на внутреннем рынке топлива в части текущих параметров ценообразования. Также рассмотрели ситуацию с поставками нефтепродуктов в регионы, оценили уровень накопленных запасов», — сообщила пресс-служба правительства.

Сколько хранится бензин

Согласно нормативным документам, автомобильный бензин может храниться в течение года с момента изготовления, объясняют эксперты. Однако гражданам стоит учитывать, что в жилых домах держать запас топлива запрещено противопожарными нормами .

«По ГОСТу гарантийный срок хранения бензина любых марок — один год со дня изготовления. В реальности он может храниться и два, и три года, но его свойства со временем ухудшаются: в бензине есть летучие фракции, которые испаряются. Сохранность бензина в большей степени зависит от герметичности канистры, чем от ее объема», — пояснил «Газете.Ru» технический эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

По его словам, на сохранность бензина негативно влияет негерметичность тары: со временем летучие вещества, входящие в его состав, испаряются в атмосферу, и свойства бензина ухудшаются. Эксперт также напомнил, что хранение бензина в канистрах на балконе жилого дома опасно и запрещено действующим законодательством.

«В случае если произойдет пожар, к человеку, хранящему топливо на балконе, будет больше всего претензий у правоохранительных органов», — предупредил Колодочкин.

Не превышайте скорость

Автоэксперт Игорь Моржаретто для экономии топлива предложил россиянам отказаться от лишних поездок за рулем и больше пользоваться общественным транспортом, а если ехать на собственном автомобиле все же необходимо — соблюдать скоростной режим.

«А если думаете насчет экономии топлива, то, конечно, не превышать скорость, ездить плавно с установленным режимом — и не пытаемся доехать за 3 минуты из Москвы в Санкт-Петербург. Расход топлива в такой ситуации чудовищный, если очень высокая скорость», — отметил Моржаретто в беседе с «Газетой.Ru».