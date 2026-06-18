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Водителей предостерегли от хранения канистр с бензином на балконе

Автоэксперт Колодочкин назвал три риска хранения бензина на балконе
Zamir Usmanov/Russian Look

Складирование бензина в канистрах на балконе жилого дома несет ряд опасностей и запрещено действующим законодательством. Об этом «Газете.Ru» рассказал технический эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

«Когда на улице жара, канистру может просто раздуть. Поэтому при таком способе хранения бензина нужно время от времени приоткрывать ее крышку для сброса давления и закрывать ее обратно. Также придется дышать парами топлива, что вредно и неприятно. И в случае, если произойдет пожар, к человеку, хранящему топливо на балконе, будет больше всего претензий у правоохранительных органов», — перечислил Колодочкин.

Хранение легковоспламеняющихся жидкостей в жилых домах запрещено, и если пожарные в ходе расследования происшествия обнаружат на балконе канистры, их владельца могут назвать главным виновником произошедшего, предупредил эксперт.

Ранее стало известно, сколько времени бензин не испортится в канистре.

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