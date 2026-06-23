Российские водители массово скупают таблетки-присадки для снижения расхода топлива

«Baza»: спрос на таблетки для снижения расхода топлива в РФ вырос в 2,5 раза

В России зафиксирован ажиотажный спрос на таблетки-присадки для снижения расхода топлива, сообщает Telegram-канал Baza. В последнюю неделю их продажи выросли в 2,5 раза.

По данным канала, производители обещают, что одна таблетка стоимостью 50–80 рублей, рассчитанная на 200 литров бензина, улучшает сгорание топлива, стабилизирует работу двигателя и даже превращает АИ-92 в АИ-95.

Однако эксперты и бывалые водители призывают не верить рекламе: многие называют эти средства «плацебо для мотора», а в ряде случаев неправильное применение присадок или их реакция с уже имеющимися в бензине добавками приводила к дорогостоящему ремонту, причем самая частая жалоба автовладельцев — выход из строя форсунок, отмечает канал.

До этого автоэксперт Игорь Моржаретто сообщил, что для экономии топлива в первую очередь стоит воздержаться от лишних поездок и превышения скорости на дорогах — из-за этого бензин расходуется быстрее.

Ранее автоэксперты назвали реальный расход топлива популярных кроссоверов.