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Автомобили

Россиянам назвали максимальный срок хранения бензина в канистрах

Автоэксперт Колодочкин: бензин в канистре можно хранить не больше года
Global Look Press

Срок хранения автомобильного бензина в канистрах без потери его свойств составляет один год максимум. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

«По ГОСТу гарантийный срок срок хранения бензина любых марок — один год со дня изготовления. В реальности он может храниться и два, и три года, но его свойства со временем ухудшаются: в бензине есть летучие фракции, которые испаряются. Сохранность бензина в большей степени зависит от герметичности канистры, чем от ее объема», — пояснил Колодочкин.

По его словам, на сохранность бензина негативно влияет образующийся в канистре конденсат, а также негерметичность тары, позволяющая летучим веществам в составе топлива испаряться в атмосферу.

Также стало известно, что россияне начали скупать экономичные автомобили.

Ранее стало известно, что несколько вражеских БПЛА атаковали Московский НПЗ в Капотне.

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