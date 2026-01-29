Сборку Tenet на заводе в Калуге после пожара показали на видео

Компания АГР показала на видео работающую линию автозавода в Калуге

Компания АГР, владеющая бывшим автозаводом Volkswagen в Калуге, показала на видео работу производственной линии предприятия после пожара. Комментарий гендиректора «АГР Холдинг» Андрея Карагина на фоне работающего оборудования распространила пресс-служба компании.

«В результате инцидента компоненты, оборудование, производственные линии не пострадали, также нет пострадавших среди сотрудников завода. Завод работает в штатном режиме, производственная программа будет выполнена в полном объеме», — заявил Карагин.

В пресс-службе АГР заверили, что информация о повреждении при пожаре производственной линии не соответствует действительности и возгорание во вспомогательном помещении не повлияло на производственный процесс. План выпуска Tenet на январь 2026 года составляет 8,8 тыс. автомобилей и будет выполнен, уточнили в АГР.

Пожар на заводе АГР в Калуге произошел днем 28 января 2026 года. О происшествии подробно писала «Газета.Ru».

Ранее была названа возможная причина пожара на автозаводе в Калуге.