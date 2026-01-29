Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса

Сборку Tenet на заводе в Калуге после пожара показали на видео

Компания АГР показала на видео работающую линию автозавода в Калуге

Компания АГР, владеющая бывшим автозаводом Volkswagen в Калуге, показала на видео работу производственной линии предприятия после пожара. Комментарий гендиректора «АГР Холдинг» Андрея Карагина на фоне работающего оборудования распространила пресс-служба компании.

«В результате инцидента компоненты, оборудование, производственные линии не пострадали, также нет пострадавших среди сотрудников завода. Завод работает в штатном режиме, производственная программа будет выполнена в полном объеме», — заявил Карагин.

В пресс-службе АГР заверили, что информация о повреждении при пожаре производственной линии не соответствует действительности и возгорание во вспомогательном помещении не повлияло на производственный процесс. План выпуска Tenet на январь 2026 года составляет 8,8 тыс. автомобилей и будет выполнен, уточнили в АГР.

Пожар на заводе АГР в Калуге произошел днем 28 января 2026 года. О происшествии подробно писала «Газета.Ru».

Ранее была названа возможная причина пожара на автозаводе в Калуге.
 
Теперь вы знаете
Гонконгский грипп мог стать причиной массовой гибели пациентов в российском психдиспансере. Как от него защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!