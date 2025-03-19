В России появится новый китайский автобренд

В России появится новый автомобильный бренд Jeland. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили». Первые машины уже выпускают на заводе «АГМ» в Санкт-Петербурге.

«Завод «АГМ» задекларировал два новых автомобиля. Ими стали Jeland 35T и Jeland 42T. В скором времени на эти модели должны получить одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Этот документ позволит начать официальные продажи машин нового бренда», — говорится в сообщении портала.

Отмечается, что под брендом Jeland скрываются модели Jaecoo J7 и Jaecoo J8.

До этого стало известно, что в Москве замечен новый лифтбэк Hongqi H6.

На лифтбэк Hongqi H6 со спортивным дизайном кузова, двухлитровым мотором мощностью 245 л.с. и восьмиступенчатой автоматической трансмиссией уже оформлено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Этот сертификационный документ позволяет вести массовые поставки машин и начать официальные продажи. На российский рынок автомобиль выйдет в первой половине 2025 года.

По предварительным данным, новый лифтбэк Hongqi H6 будет стоить на российском рынке пять миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в России с огромными скидками распродают автомобили Kaiyi.