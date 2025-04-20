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С российского рынка уйдет автомобильный бренд Ora

«Дром»: автомобильный бренд Ora покинет Россию
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Great Wall прекратит продажи автомобилей дочернего бренда Ora в России, сообщает портал «Дром».

«Еще в феврале представители дистрибьютора Ora «Хавейл Мотор Рус» официально сообщили продавцам, что склады нужно распродавать и завоза более не будет. При этом несколько из опрошенных дилеров уточнили, что дистрибьютор не извещал своих партнеров о закрытии бренда Ora по электронной почте: писем не было. Однако на дальнейших дистанционных встречах представители «Хавейл Мотор Рус» подтверждали уход Ora из России», — сообщает портал.

Отмечается, что с января по март 2025 года 59 российских дилеров Ora продали 133 автомобиля, что в два раза меньше, чем за такой же период 2024 года.

До этого стало известно, что в России начались продажи кроссовера Exlantix ET.

Кроссовер получил скрытые дверные ручки, овальное рулевое колесо и широкий центральный экран мультимедиа-системы. Особенность комплектации автомобиля — наличие уникальной системы мониторинга здоровья, которая способна отслеживать в режиме реального времени частоту сердечных сокращений пассажиров, артериальное давление и другие показатели.

Новинка оснащена гибридной силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового бензинового мотора и двух электродвигателей. Запас хода составляет 1,2 тыс. километров, расход топлива — 6,4 л на 100 км. До «сотни» Exlantix ET разгоняется за 4,8 с.

Ранее сообщалось, что в России стартовали продажи нового кроссовера Chery Tiggo 7L.

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