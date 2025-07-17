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Китайский автомобильный бренд Kaiyi уйдет из России

Авто Mail: Kaiyi свернет производство и поставки машин в РФ
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Yankee/Platesmania.com

Китайский автомобильный бренд Kaiyi свернет производство автомобилей на калининградском «Автоторе» и их поставки в Россию. Об этом сообщает «Авто Mail» со ссылкой на осведомленный источник.

«Собеседник отметил, что это решение было принято концерном Chery, которому и принадлежит марка Kaiyi. Причиной вывода бренда с рынка стало то, что модельная линейка Kaiyi оказалась недостаточно высокой по потребительским свойствам даже для российского рынка», — отмечается в публикации.

По словам источника, китайский концерн BAIC, напротив, принял стратегическое решение остаться на «Автоторе», перейти к углубленному производству и инвестировать в продвижение бренда BAIC на российском рынке.

В начале 2025 года сотрудничество с Kaiyi и BAIC прекратил крупнейший российский автодилер «Рольф». Эксперты рынка прогнозировали, что они могут уйти из России в связи с низкими продажами.

Ранее россиянам назвали автомобили, которые подешевели в июле на сотни тысяч рублей.

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