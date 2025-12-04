На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Не стоит»: УАЗ решил не выпускать электромобилей

УАЗ отказался от выпуска электромобилей
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Ульяновский автозавод не планирует в ближайшее время выпускать электромобили, а сосредоточится на производстве машин с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Об этом корреспонденту «Газета.Ru» рассказал официальный представитель предприятия.

«На ближайшую перспективу выпуск электромобиля не стоит на повестке дня Ульяновского автозавода, поскольку в настоящее время компания, как вы знаете, ориентируется на расширение линейки модификаций с традиционными силовыми агрегатами», — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что наработки в области создания моделей на альтернативных источниках энергии у УАЗа, безусловно есть. Так, в 1959 году инженерами Ульяновского автозавода была создана первая модель электромобиля, получившая обозначение УАЗ-450ЭМ. В качестве основы для ее разработки послужили серийные модели УАЗ-450 и УАЗ-450А. Основной сферой применения данного электромобиля являлось обслуживание аэродромов.

Если сначала разработкой электромобилей занималась лишь небольшая группа энтузиастов, то позже на заводе были созданы конструкторский отдел электромобилей, специальная лаборатория и научно-исследовательское бюро.

Ранее выяснилось, что УАЗ не будет модернизировать свой старейший внедорожник.

