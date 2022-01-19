Кандидат в банкроты и микрофирма хотят делать электромобили для Минпромторга

Минпромторг России получил две заявки от компаний, желающих производить электрокары в России. Вместо крупных иностранных концернов с необходимыми компетенциями вызвались делать сложные технологичные автомобили две неизвестные фирмы. Первая чуть не стала банкротом в прошлом году, заложена в банке и имеет многомиллионные иски в арбитражном суде, вторая с капиталом в 10 тыс. рублей создана через месяц после новости о многомиллиардных субсидиях для производства электрокаров. Эксперты отмечают, что иностранцам производство электромобилей в нашей стране неинтересно.

Минпромторг отчитался об итогах приема заявок на заключение специнвестконтрактов (СПИК) по внедрению экологически чистых городских транспортных средств. Прием заявок от потенциальных инвесторов завершился в прошлую пятницу, а итоги конкурса планируется подвести до 5 марта. В рамках СПИК производители обязуются создать в России заводы, в обмен получают льготы по импорту компонентов, обширные преференции по налогам и многомиллиардные субсидии и гранты из различных бюджетов. Конкретные условия СПИКов в каждом случае формируются индивидуально.

На данный момент в Минпромторг поступило две заявки на участие в конкурсе для заключения СПИК по производству электромобилей: от ООО «Моторинвест» (Липецкая область) и ООО «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» (Санкт-Петербург), сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе министерства.

«Согласно условиям конкурса, предстоит несколько этапов экспертизы заявок; лучшей может быть признана одна или несколько заявок», — подчеркивают в министерстве.

Обе компании, изъявившие желание в доступе к госпрограмме, ранее не производили таких коммерческих продуктов, как электрокары, их заявки вызвали недоумение у экспертов отрасли.

В шаге от банкротства

Завод «Моторинвест» на протяжении 2-3 лет собирал крупноузловым методом для китайской компании Changan две модели кроссоверов. Он находится в индустриальном парке «Рождество» в Липецкой области и на протяжении как минимум последних двух лет простаивает.

В рамках проекта по сборке электромобилей на «Моторинвесте» планируется создать 250 рабочих мест, говорила СМИ начальник управления инвестиций и инноваций Липецкой области Евгения Локтионова. По ее словам, этот проект сможет масштабироваться от крупноузловой сборки до производства полного цикла, включая выпуск батарей.

В тоже время, по данным актуальной выписки ЕГРЮЛ, ООО «Моторинвест» находится в залоге с 30 января 2020 года — залогодержателем выступает банк «Центрокредит», а залогодателем — собственник завода Андрей Резников. Кроме того,

китайская автокомпания Great Wall пытается признать незаконным перечисление «Моторинвесту» в 2013 году почти 457 млн рублей от ныне обанкротившегося ООО «ИМС», входившего в группу «Ирито» бизнесмена Резникова.

Согласно базе данных «Электронное правосудие», последнее заседание по этому делу в Девятом арбитражном апелляционном суде Москвы состоялось в ноябре 2021 года. Заседание было отложено, о повторном информации нет.

По данным газеты «Известия», завод «Моторинвест» контролируется семьей бизнесменов Резниковых, ранее владевших компанией «Ирито». Последняя до 2014 года продавала и собирала по контракту в России китайские автомобили Great Wall.

Сотрудничество Резниковых и Great Wall закончилось скандалом.

Китайский автопроизводитель обратился в Арбитражный суд Москвы, пытаясь взыскать с «Ирито» и ее дочерних компаний около $50 млн за поставленные машинокомплекты. И утверждал, что российская сторона с ним не рассчиталась.

В 2017 году по данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, а два года спустя китайское посольство обратилось к главе МВД и заместителю генпрокурора с просьбой взять это расследование под контроль, писал «Коммерсант». С аналогичной просьбой бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился летом 2019 года к прокурору Московской области.

Сборка на заводе «Моторинвест» автомобилей китайской марки Changan была остановлена в 2019 году на фоне проблем с финансовой устойчивостью предприятия.

Согласно финансовому отчету «Моторинвест» в базе СПАРК, за 2020 год чистый убыток юрлица составил 235,6 млн рублей при обороте в 8 млн рублей. В 2019 году убытки автозавода составили 57 млн рублей, в 2018 году — 54,3 млн рублей, в 2017 — 141,2 млн рублей, в 2016 году — 939,2 млн рублей.

«Газета.Ru» обратилась в пресс-службу «Моторинвест» с вопросами о судьбе этого завода и деталях проекта по выпуску электромобилей, на момент публикации ответ в редакцию не поступил.

От спорттоваров к электрокарам

Другой претендент на получение особых условий от государства, «Электромобили Мануфэкчуринг Рус», согласно данным ЕГРЮЛ, создан всего полгода назад – в июне 2021 года Ильей Рашкиным и Игорем Гирдиным. Уставный капитал фирмы составляет всего 10 тысяч рублей.

Всего лишь месяцем ранее до момента создания этого юрлица Минэкономразвития России объявило о планах потратить на развитие электротранспорта в России 418 млрд рублей.

Согласно базе СПАРК, это юрлицо является субъектом малого среднего предпринимательства, как микропредприятие. Рашкин также занимает пост президента в TGE Group из Санкт-Петербурга и ООО «Рокет Серф», основным видом деятельностью последнего указано, по данным госреестра, — производство спортивных товаров.

«Газете.Ru» сообщили в фирме «Электромобили Мануфэкчуринг рус», что в этом году она выпустит первый «электрогрузомобиль» EVM PRO на базе «УАЗ Профи».

«EVM Pro станет первым российским «электрогрузомобилем». Он создан в тесном сотрудничестве с концерном УАЗ на базе шасси УАЗ Профи», — рассказали в ООО «Электромобили Мануфэкчуринг рус».

Компания утверждает, что для целей производства электрокара имеет 200 млн рублей собственных средств и 600 млн рублей заемных, опытный экземпляр планируется показать в первом квартале 2022 года. Для EVM Pro заявлена российская силовая установка, а также бортовая электроника собственной разработки. Грузоподъемность машины — до 1 тонны, запас хода — 300 км. Выпуск EVM Pro планируется наладить в Москве тиражом в 1 тыс. экземпляров в год.

Впрочем, в пресс-службе УАЗа «Газете.Ru» уточнили, что никакого «тесного сотрудничества» еще нет, поскольку УАЗ только знакомится с планами этой фирмы.

«В настоящее время технические специалисты УАЗ совместно с представителями компании «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» проводят экспертизу предлагаемых решений по разработке и производству электрического LCV (легкого коммерческого автомобиля — «Газета.Ru») на базе «Профи».

По итогам экспертизы будут определены дальнейшие параметры сотрудничества по проекту. УАЗ также не анализировал параметры бизнес-плана данного проекта, однако условия по поставке шасси для проекта не могут отличаться от базовой политики применительно к другим дилерам и «бодибилдерам» (компаниям надстройщикам — «Газета.Ru») УАЗа»,

— сообщили «Газета.Ru» в пресс-службе Ульяновского автозавода.

TGE Group Ильи Рашкина в 2020 году также презентовала на выставке, посвященной перспективам развития ВМФ России, концепцию «инновационного беспилотного конвертоплана-гибрида». О создании летного экземпляра или коммерческого образца этой машины не сообщалось.

На вопрос «Газеты.Ru», какие коммерчески успешные проекты TGE Group удалось реализовать, в компании затруднились ответить, указав только на концепцию конвертоплана, завод по производству медицинских масок и некий центр распределенных вычислений мощностью 3 МВт.

Электромобиль в России не запускается

То, что Минпромторг рассматривает заявки на СПИК по электромобилям от компаний с неоднозначным бэкграундом, свидетельствует о том, что крупные мировые автопроизводители пока не верят в наш рынок с точки зрения выпуска и продаж электромобилей, полагают эксперты.

«К сожалению, в нашей стране пока нет нормального внутреннего рынка электромобилей, — говорит «Газете.Ru» руководитель проектов SBS Consulting Дмитрий Бабанский в беседе с «Газетой.Ru», — Для крупных мировых автоконцернов такие проекты могут быть интересными и выгодными при объеме рынка порядка 200 тыс. таких машин в год».

С экономической точки зрения производство электрокаров становится выгодным в случае выпуска порядка 50 тыс. машин на одной платформе, но хорошо бы иметь на рынке две-три модели таких машин, уточняет Бабанский.

«Электромобили Мануфэкчуринг Рус» обладает всеми признаками, которые позволяют ее отнести к микроучастникам автомобильного рынка – это не производственное предприятие, не серьезный разработчик или поставщик автокомпонентов (типа Magna, Continental), не крупное конструкторско-инженерное бюро,

— говорит «Газете.Ru» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев, – Автопроизводители, даже находящиеся не в самом лучшем финансовом состоянии, располагают хотя бы имущественным комплексом и оборудованием»

Если Минпромторг делает ставку на эту микроорганизацию, есть два варианта:

крупные производители не верят в наш рынок (что очевидно, так) либо не верят в реальное выполнение заявленных условий СПИКа в будущем со стороны государства, добавляет эксперт.

Электрический грузовик на базе УАЗа не сможет стоить менее 3 млн рублей, поэтому рыночные перспективы его сомнительны, тем более в сравнении с техникой на природном газе (метане), полагает Бургазлиев.

Незавершенное судебное разбирательство, как в случае с «Моторинвестом», формально не запрещает компании участвовать в конкурсе на заключение СПИК, однако в случае, если судебное решение будет не в ее пользу, это несет значительные риски – в первую очередь репутационные, добавляет эксперт.

«С точки зрения зрения СПИК, если они (Моторинвест) уйдут в банкротство – это будет прежде всего имиджевая потеря и крупная логическая ошибка. Федеральные органы исполнительной власти, когда делают СПИК, должны проверять контрагентов, весь тот шлейф, который за ним тянется», — заключил Бургазлиев.