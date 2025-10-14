Заградительный утильсбор на иномарки спускают на тормозах, но цены пошли вверх

«Авилон»: цены на автомобили в ноябре вырастут на 6%

С кардинальной реформой утильсбора на иномарки, намеченной Минпромторгом на 1 ноября, власти решили повременить. Однако сути это, по словам экспертов, уже не изменит: на границах образовались гигантские очереди из автовозов с иномарками, а автокомпании начали взвинчивать цены — маховик кризиса на авторынке набирает обороты. О том, что происходит с авторынком — в материале «Газеты.Ru».

Первый вице-премьер России Денис Мантуров поручил Минпромторгу выработать предложения по отсрочке введения в России нового порядка расчета утильсбора. Этот метод предполагает привязку утильсбора к мощности, а также отказ от льготных ставок для граждан на машины с двигателями мощнее 160 л.с. Реформа должна была произойти 1 ноября 2025 года.

Министерство отреагировало оперативно на поручение Мантурова.

«Новые правила пересмотрят в первый день зимы. До этого момента повышенные тарифы расчета утильсбора на ввозимые из-за рубежа легковые автомобили вводиться не будут»,

— сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники в министерстве.

Проект постановления правительства, который и должен был ввести заградительный утильсбор на мощные машины, во время общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных актов набрал почти 130 тыс. авторизованных (через «Госуслуги») дизлайков против 675 лайков, что является своеобразным антирекордом для подобных нормативных документов.

Успеть проскочить

Решение о повышении утильсбора принято, и его отсрочка на несколько месяцев принципиально не повлияет на положение дел на российском авторынке, считает экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.

«Минпромторг вряд ли будет упираться, и скорее всего сдвинет изменение методики расчета утильсбора «вправо». Это поможет тем, кто заказывал машины и переживал, что не сможет растаможить их по старым правилам. Люди успеют это сделать.

Глобально на рынок это не повлияет: все прекрасно понимают, что эта мера будет введена.

Не 1 ноября — так 1 января», — предупредил Мосеев в разговоре с «Газетой.Ru».

Ценники переписали

Сам анонс заградительного утильсбора для машин мощнее 160 л.с. уже привел к росту цен на вторичном рынке, и в ближайшие месяцы он продолжится, отмечает основатель компании «РоговМобиль» (занимается поставками машин из Японии и Южной Кореи) Дмитрий Рогов.

«Все уже переписали ценники на популярные модели.

Тот же BMW X3, который можно было купить за 5-5,5 млн рублей, уже стоит 6 млн рублей.

Те, кто хотел купить машину за границей, в сентябре начали искать их на «вторичке» здесь. В результате цены повысились, а машины, которые владельцы долго не могли продать, покупатели выкупили без торга», — рассказывает Рогов «Газете.Ru».

close BMW

Наиболее значительное повышение цен на вторичном рынке ожидает относительно свежие машины в возрасте до трех лет, и прежде всего, те модели, которые не успели вывести на российский рынок официально, прогнозирует Рогов. События на рынке привоза автомобилей отражаются и на подержанных авто с лагом в 1-3 месяца.

«Особенно подорожают новинки тех марок, которые здесь ценились. Например, Mercedes-Benz E-Class W214 или Hyundai Palisade в новом кузове. Его сейчас можно привезти за 6 млн рублей, а будет — 8-9. Подорожание будет по всем категориям, возможно не такое серьезное», — заключил Рогов.

Тем временем заявленное на 1 ноября введение заградительного утильсбора спровоцировало очереди из машин, которые россияне стремятся ввезти в Россию по старым условиям. Telegram-канал Baza сообщил, что во Владивостоке автомобилями забиты автостоянки, а паромы курсируют несколько раз в день и подолгу ожидают разгрузки. Сообщается и об очередях из автовозов на китайско-казахстанской и казахстанско-российской границах.

В минувшую субботу на митинг против введения повышенного утильсбора вышли жители Владивостока.

Что с ценами на новые авто

На фоне заявленного отсечения от российского рынка части автомобилей, ввозимых в страну, автопроизводители и дилеры в течение осени отменяют скидки и постепенно повышают цены на автомобили. По данным сервиса CARgument, на прошлой неделе выросли цены на автомобили Omoda, Seres, Livan и «Амберавто». Haval подняли цены на свои бестселлеры — кроссоверы Jolion и M6.

Значительно подорожали и внедорожники BAIC BJ60, которые собирают на калининградском «Автоторе».

Стоимость новых автомобилей в ближайший месяц продолжит расти, говорят опрошенные «Газетой.Ru» представители дилерских холдингов. Начиная со второй половины ноября ожидается рост спроса на новые легковые автомобили, который, по всей вероятности, сохранится до конца года, убежден директор по маркетингу автомобильной группы «Авилон» Андрей Каменский.

«Основные драйверы — ожидание повышения утилизационного сбора и возможное увеличение НДС. Эти факторы, в совокупности с сезонным ростом продаж,

приведут к увеличению транзакционных цен примерно на 4–6%»,

— сказал «Газете.Ru» Каменский.

Сокращение скидок также связано с нормализацией складских запасов: излишки автомобилей были распроданы за лето и сентябрь, запасы импортеров и дилеров сократились до 320–350 тысяч новых легковых машин, добавляет он. Это объем, эквивалентный примерно трем месяцам продаж, что соответствует рыночной норме, указывает Каменский.

При этом привлекательные условия на часть моделей сохраняют бренды GAC, Jetour, Belgee, Geely, Solaris HC и Tank 300, перечислил он.

Автоэксперт Олег Мосеев прогнозирует, что цены на новые автомобили в среднем по рынку вырастут в ближайший месяц на 1-2%, но это зависит от ситуации у конкретных брендов, их дистрибьюторов и дилеров.

«Тестирование идет на кончиках пальцев: подняли цену на 0,5-1% или отменили скидку — посмотрели на реакцию. Если она нейтральная – зафиксировали на новом уровне, если растут продажи – еще увеличим. У каждого производителя своя история с доступностью автомобилей», — заключил Мосеев.