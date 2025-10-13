В России сильно подорожал внедорожник BAIC BJ60

BAIC повысил стоимость внедорожника BJ60 в России на 200 тысяч рублей

Китайский внедорожник BAIC BJ60 подорожал в России на 200 тыс. рублей, сообщает портал «Автоновости дня».

«Единственная комплектация выпускаемого в Калининграде «рамника» прибавила в цене 200 тыс. рублей (+3,8%) и теперь стоит 5,5 млн рублей», — сообщает портал.

Длина машины составляет 5020 мм. Внедорожник BJ60 оснащен двухлитровым дизелем нового поколения собственной разработки BAIC. Агрегат развивает 163 л.с. Коробка передач — восьмиступенчатая автоматическая марки ZF с жестко подключаемым полным приводом и понижающей передачей. Силовая установка внедорожника реализована по технологии «мягкого гибрида» (MHEV1): здесь традиционный ДВС дополняет электромотор мощностью 10 кВт, который выполняет функцию стартера, облегчая работу двигателя.

Во внешней отделке автомобиля использовано большое количество хромированных деталей. Среди опций единственной комплектации — 10-дюймовый центральный дисплей, аудиосистема с 12 динамиками, климат-контроль, передние и задние парктроники, камера кругового обзора и система автоматической парковки.

Ранее россиянам назвали средний срок службы зимних шин.