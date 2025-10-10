На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Haval поднял цены на Jolion и M6 в России

В России подорожали кроссоверы Haval Jolion и M6
Haval

В России на 50 тыс. рублей подорожали кроссоверы Haval Jolion и Haval M6, сообщает «Цена Авто».

Цены на Haval Jolion выросли на 50 тыс. для комплектаций Elite и Premium. В зависимости от типа трансмиссии, автомобили в этих версиях оцениваются в 2,15-2,65 млн рублей. Цены на базовую и самую дорогую версии Jolion не изменились. Самый доступный Jolion стоит 1,8-2 млн рублей в зависимости от года выпуска. Самый дорогой — 2,6-2,75 млн рублей.

Кроссовер Haval M6 подорожал в исполнении с роботизированной трансмиссией. Такой автомобиль после увеличения цены стоит 2,15-2,17 млн рублей. Версия с механической трансмиссией стоит 1,98-2 млн рублей, она не подорожала.

До этого в России снизилась средняя цена китайского авто с пробегом.

Ранее в России представили новое поколения кроссовера Evolute i-Joy.

