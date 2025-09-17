Поездки на такси в Москве и Петербурге подорожают на 35%

Автомаркетолог: в Москве и Петербурге стоимость такси вырастет на 35%

В Москве и Санкт-Петербурге средняя стоимость поездки на такси вырастет примерно на 20–35% к 2026-2027 годам относительно нынешнего показателя. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор «Автомаркетолога» Татьяна Акимова. По ее словам, такие изменения связаны с вступлением в силу закона о локализации такси, который обязывает перевозчиков использовать автомобили только российских автозаводов с высоким уровнем локализации.

Сегодня средняя фактическая стоимость поездки на такси в Москве из расчета 10 км составляет 900–950 рублей, рассказала эксперт. С учетом прибавки средний чек будет составлять примерно 1100–1250 рублей, ожидает собеседница.

«Увеличится и время подачи автомобиля. В городах-миллионниках ожидаем прибавку ко времени на 15–20%. Сильнее всего это будет выражаться в часы пик», — сказала Акимова.

Поездки на такси станут менее доступной повседневной услугой для россиян, добавила она. Сильнее всего дефицит водителей будет ощущаться в средних и малых городах, где работают преимущественно самозанятые таксисты.

До этого сообщалось, что Россия потеряет 200 тыс. таксистов из-за закона о локализации. В июне число задействованных в такси водителей оценивалось в 1 млн человек.

Новый закон о локализации автомобилей такси вступит в силу в марте 2026 года. Участники рынка говорят, что реформа проходит по жесткому сценарию.

