Рулил под куст: за какие безобидные ситуации водителя лишат прав

Проезд по зеленым насаждениям, проблемы с номерным знаком, занос и ряд других на первый взгляд простейших оплошностей ежегодно заканчиваются для сотен автомобилистов лишением водительских прав. О том, какие неочевидные нарушения ПДД станут причиной такого сурового наказания, — в материале «Газеты.Ru».

Примял насаждения

В конце июля 2025 года мировой судья в Курске лишил водительских прав на год мужчину, который нечаянно наехал на кустарник на сельской дороге рядом с частным домом и уехал с места происшествия. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области в своем Telegram-канале.

close Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области

Водителя привлекли к ответственности по части 2 статьи 12.27 за оставление места ДТП. Наезд на кусты произошел ночью 29 апреля 2025 года. Водитель Lada двигался задним ходом и нечаянно примял зеленые насаждения, а затем скрылся, но не учел, что дом был оборудован камерами видеонаблюдения.

«Потерпевший, проживающий по данному адресу, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, которые установлены у него в домовладении, обнаружил, что древесные насаждения перед его домом повреждены при движении транспортным средством. В суд представил сведения о приобретении данных зеленых насаждений», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Что примечательно, кустарник пострадал незначительно, и в принципе дело могло закончиться мировым соглашением, но потерпевший выбрал такой вариант решения вопроса.

Пьяный плюс самокат или моноколесо

В Санкт-Петербурге 15 июля этого года мировой суд лишил местного жителя права управления транспортными средствами за то, что полицейские поймали его в нетрезвом состоянии на мощном моноколесе.

«Было все в Великом Новгороде. 49-летний петербуржец Павел ехал на моноколесе Gotway (Begode) Tesla 1020wh в состоянии алкогольного опьянения. Его остановили и отстранили от управления. Освидетельствование показало 0.255 мг/л», — сообщила в своем Telegram-канале руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Дело рассматривалось по месту жительства нарушителя, в Санкт-Петербурге. Мировой судья постановил, что

моноколесо мощностью 1,9 кВт с точки зрения действующего законодательства является транспортным средством,

и назначил петербуржцу 1,5 года лишения права управления транспортными средствами и 45 тыс. рублей штрафа по статье 12.8 КоАП РФ.

Подобная практика существует и в других регионах. В частности, в феврале 2025 года суд в Москве лишил гражданина права управления транспортными средствами за управление электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения.

close Кадр из видео/Telegram-канал «Москва 24»

Номер уплыл с правами

Из-за сильных дождей с подтоплением улиц и дорог этим летом многие автомобилисты теряли в больших лужах номерные знаки своих автомобилей. В частности, в Тюмени в июле 2025 года местные жители выловили из воды и сложили у бордюра более 20 номерных знаков, слетевших с автомобилей.

close Кадр из видео/Telegram-канал «Москва на дорогах»

Аналогичный случай произошел в августе этого года в Арзамасе, где местная жительница обнаружила два номера, оторванных от машин из-за непогоды. А в подмосковном Одинцово в декабре 2022 года в большой луже на эстакаде скопились более 30 номерных знаков, оторвавшихся от машин.

При этом за отсутствие номерных знаков (в том числе одного) по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ предусмотрен штраф в 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на 1–3 месяца. Если водитель не заметит отсутствие номерного знака и продолжит движение, то его могут лишить прав.

Занесло на встречку

В июле 2025 года Верховный суд РФ отказал в жалобе водителю Алексею Даниленко, который в декабре 2023 года в Воронежской области выехал на встречную полосу в присутствии сотрудников ДПС, заснявших нарушение на видео, и был лишен водительских прав на год.

Мировой судья и последующие судебные инстанции не приняли доводов водителя, что он выехал на встречную полосу на скользкой дороге в неконтролируемом заносе. Эту же позицию в своем определении зафиксировал и Верховный суд РФ.

close Таисия Лисковец/РИА Новости

«Доводы Даниленко А.А. об отсутствии у него умысла на совершение административного правонарушения, поскольку

он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате неконтролируемого заноса,

не свидетельствуют об отсутствии состава вмененного правонарушения», — подчеркивается в постановлении Верховного суда.

При этом в 2024 году Верховный суд встал на сторону водителя Volkswagen Polo из Севастополя, который выехал на встречную полосу в попытке избежать столкновения с ехавшим впереди Mercedes-Benz, водитель которого начал резко разворачиваться.

В своем решении высшая судебная инстанция указала на выводы экспертного исследования: в данной дорожно-транспортной обстановке действия водителя Mercedes не соответствовали ПДД, а в действиях водителя Volkswagen Polo несоответствий требованиям ПДД не установлено, так как выезд на встречную полосу был вынужденным.