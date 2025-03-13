Неликвид с 2023 года: какие машины дилеры не могут продать даже себе в ущерб

На складах дилеров и импортеров в России все еще хранятся новые автомобили 2023 года выпуска, продать их не удается даже с большими скидками. Выгодно ли сейчас брать такой автомобиль — в материале «Газеты.Ru».

По подсчетам гендиректора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, в январе-феврале 2025 года китайский Changan продал 626 машин 2023 года выпуска — это 7% от общего объема продаж у этой марки. Китайская компания SWM за это же время реализовала 621 автомобиль, что составляет 52% от общего объема. Двухгодовалые «новинки» есть даже у Lada — 492 штуки (1%) за 2025 год.

Больше всего машин 2023 года у китайской марки Jetta — целых 85%,

у Livan на такие пришлось 79% продаж, у FAW — 62%.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Как правило, такие машины у дилеров стоят существенно дешевле, чем более свежие, также бонусом для них предлагается бесплатное техобслуживание (ТО), которое по регламенту производителя необходимо провести, независимо от того, что машина не эксплуатировалась.

В свободном доступе

По состоянию на март 2025 года двухлетние машины без пробега по-прежнему доступны. Согласно данным с официального сайта Exeed, у дилеров в России есть 18 таких автомобилей: два кроссовера RX, шесть TXL и 10 VX. Среди предложений от дилеров в классифайдах можно найти 13 новых кроссоверов Geely Monjaro 2023 года, столько же седанов Emgrand, а также единичные экземпляры Coolray и Tugella.

close Exeed

Есть в наличии и популярные кроссоверы Chery Tiggo 4 Pro, а также седаны Arrizo 8. Как правило, в объявлениях на машины указываются рекомендованные розничные цены, но при обращении дилеры предлагают на автомобили из остатков скидки.

В частности, дилер Changan в Подмосковье, к которому корреспондент «Газеты.Ru» обратился с вопросом о покупке бюджетного седана Alsvin 2023 года выпуска с рекомендованной розничной ценой 1,8 млн рублей, выразил готовность сделать скидку в 300 тыс. рублей даже при наличном расчете.

close Changan

«Это рекомендованная розничная цена на Alsvin — что 2023 года, что 2024-го. Приезжайте, будем говорить о скидках.

Эту машину готовы отдать по закупочной цене, в районе 1,5 млн рублей», — пообещал продавец.

Он заверил, что седан с мотором 1.5 на 98 л.с. и роботизированной трансмиссией произведен в декабре 2023 года, а в автосалон поступил в мае 2024-го и имеет ПТС от 2024 года. Для сравнения, более свежая машина в начальной комплектации стоит на 310 тыс. рублей дороже.

Дилер Chery в Москве при покупке седана Arrizo 8 позапрошлого года выпуска за наличный расчет готов уступить 200 тыс. рублей. Это будет богатая версия Prestige, по прайс-листу ее стоимость 2,95 млн рублей, но на нее возможна существенная прямая выгода.

«Скидка будет зависеть от сроков покупки и условий оплаты. При покупке до 15 марта могу сделать скидку в 200 тыс. рублей и в подарок допоборудование на 120 тыс. рублей, плюс бонусом организовать ТО», — предложил продавец.

В качестве преимущества такой машины он назвал двигатель мощностью 186 л.с. вместо 150 л.с. у более поздних экземпляров. Продавец также заверил, что автомобиль был ввезен в Россию и получил ЭПТС уже в 2024 году.

close Chery

Китайскую длиннобазную Skoda Octavia 2023 года выпуска в подмосковном дилерском центре Skoda предлагают приобрести на 350 тыс. рублей дешевле, чем вариант с теми же агрегатами и оснащением 2024 года выпуска.

Цена лифтбэка из партии позапрошлого года с турбомотором 1.4 мощностью 150 л.с. и семиступенчатым «роботом» DSG составит 3,3 млн рублей при покупке за наличный расчет.

close Skoda

«Такая же машина 2024 года будет стоить 3,6–3,65 млн рублей. Но на машины 2023 года ПТС получены в октябре 2024-го, то есть они были за пределами нашей страны, а таможенная очистка проходила в октябре», — рассказал он.

Причины годичной задержки поставки готовых машин в Россию продавец назвать затруднился, но в качестве подарков предложил сертификат на первое техобслуживание, а также установленный дилером подогрев сидений, антикоррозийную обработку, брызговики и коврики.

Навезли перекупы

Представители крупных дилерских холдингов говорят, что наличие в продаже в 2025 году автомобилей, выпущенных в 2023-м, характерно прежде всего для машин, ввезенных по параллельному импорту.

«Есть разные причины, почему они до сих пор не распроданы. Например, они могли быть сначала на производстве, потом попали на сток, затем перешли к какому-нибудь дилеру, который нам их перепродал, мы их привезли.

Это череда определенных совпадений,

дело не в том, что с машинами что-то не так», — сказал «Газете.Ru» директор департамента новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов.

По его словам, такая ситуация характерна прежде всего для автомобилей Mazda, Toyota, Skoda, которые ввезены в Россию из других стран. Автомобилей китайских брендов 2023 года на складах нет, уверяет он.

close Toyota Corolla Touring Toyota

«Автомобили 2023 года на складах дилеров — это преимущественно luxury-бренды либо электромобили с низкой оборачиваемостью. Они продаются чаще весной и летом, далее спрос на них замирает», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» замгендиректора автомобильной группы «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев.

Сейчас продажи оживают и, конечно, это пик выгодных цен: наиболее выгодные предложения в настоящее время на электромобили Avatr, Rising, и более экзотические HiPhi, добавил он.

«Есть и примеры отрицательного финансового результата прибыли от сделки. Поступают дилеры просто — объявляют скидки больше 10%», — признал Тюктеев.