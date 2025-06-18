Стало известно, когда Kia может вернуться в Россию

Автоэксперт Мосеев: Kia может вернуться в Россию в 2026 году

Корейская автомобильная компания Kia может вернуться на российский рынок в 2026 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил автоэксперт Олег Мосеев.

«Вчера Kia собрала дилеров обсудить возвращение на российский рынок. Задача – вернуться в 2026 году и в течение 3-х лет выйти на уровень продаж в 100 тыс. автомобилей в год. Пока речь идет о поставке автомобилей из Китая и Казахстана. Соответственно утиль по полной программе без компенсаций через механизм промсубсидий», — сообщил Мосеев.

По данным эксперта, модель Picanto будет стоить 1,5 млн рублей, Seltos — 3,5 млн рублей, Sportage — 5 млн рублей, Sorento — от 6,9 млн рублей.

До этого первый вице-премьер РФ Денис Мантуров опроверг информацию о планах возвращения в Россию брендов Toyota и Hyundai.

«Я на самом деле не получал никакой информации ни от Hyundai, ни от Toyota в части их возвращения. Потому что я исхожу из официальных источников, и из той переписки либо взаимодействия, которые у нас были ранее. Но с 2022 года у нас отношения полностью прерваны, как по линии одной структуры, так и по линии другой»,— сказал он.

Ранее стало известно о шансах на возвращение Renault в Россию.