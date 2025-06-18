Какие иномарки подешевели до цены отечественного автомобиля

«Газета.Ru» назвала 15 иномарок, которые можно купить c бюджетом в 2 млн рублей

В России цены на популярные отечественные автомобили варьируются от 1,7 млн до 2,3 млн рублей. Однако за эти же деньги можно позволить себе иномарки с хорошим оснащением. «Газета.Ru» представляет на выбор несколько моделей.

В июне 2025 года средняя цена новых высоколокализованных легковых машин от отечественных автозаводов — от 1,7 до 2,3 млн рублей. За эту сумму покупатель получит модель с небольшим количеством опций и, как следствие, средним уровнем комфорта. В то же время китайские автокомпании и российские дилеры вывели на российский рынок модели (в том числе ввезенные в рамках параллельного импорта) с высоким уровнем оснащения.

Renault

За 2 млн рублей популярный российский дилер предлагает привезти из ОАЭ новый Renault Megane (2022 модельного года). За указанную стоимость покупатель получает пятиместный седан с 1,3-литровым бензиновым турбомотором на 150 л.с., передним приводом и русифицированным интерфейсом. Автомобиль собирается в Турции.

close Renault Megane 2022 Renault

У модели богатый набор опций: светодиодная оптика, противотуманные фары, бесключевой доступ, полный электропакет, задние парктроники, кожаный мультируль, круиз-контроль, климат-контроль, камера заднего вида, диски R17. В салоне — черная тканевая обивка сидений хорошего качества.

Продавцы Renault Megane отмечают в числе его плюсов, что автомобиль отличается практичностью и долговечной подвеской.

Honda и Toyota

Еще один доступный вариант среди иномарок — седан Honda Crider, его можно приобрести за 2,3 млн рублей, убедился корреспондент «Газеты.Ru», обратившись в один из автосалонов Москвы. Речь идет о модели, привезенной по параллельному импорту. Как пояснил сотрудник салона, довольно низкая стоимость связана с укреплением рубля.

close Honda Crider Honda

Модель Crider создавалась для китайского рынка, поэтому ее выпускают на совместном предприятии GAC-Honda. Литровый бензиновый турбомотор седана на 122 л.с. работает в связке с вариатором.

Длина автомобиля составляет 4766 мм, клиренс – 135 мм, багажник рассчитан 560 литров. Таким образом, этот седан крупнее, чем некогда популярный в России Civic, но меньше, чем Accord. Кроме того, он отличается просторным салоном и большим пространством для пассажиров на заднем ряду.

Салон выполнен из искусственной кожи.

Седан Crider отличается разнообразным оснащением: в наличии кондиционер, камера заднего вида, мультифункциональное рулевое колесо с электроусилителем, бортовой компьютер, бесключевой доступ, электроприводы зеркал, передние и задние электростеклоподъемники, мультимедиа с возможностью подключения смартфона.

Под заказ

По параллельному импорту доступны и другие японские модели с бюджетом 2 млн рублей, рассказал «Газете.Ru» основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов, который специализируется на доставке машин из-за рубежа.

close Toyota Corolla Cross Toyota

«Из Китая возможно привести японские машины, например, Toyota Corolla с небольшим мотором 1.2, 1.3 или 1.5 литра.

Эти машины выгодно везти из соображений растаможки», — рассказал эксперт.

Продавцы на сайтах классифайдов предлагают новую Toyota Corolla Cross привезти по параллельному импорту за 2,2 млн рублей. За эти деньги доступна базовая версия с «круизом», климат-контролем, системой удержания в полосе и крупным планшетом мультимедиа.

Kia и Hyundai

Среди объявлений на классифайдах также можно найти предложения поставить в Россию новый кроссовер Kia KX1 за 1,4 млн рублей. За эту сумму покупателю обещают модель со 100-сильным атмосферным бензиновым мотором 1.4 и вариатором. Если брать машину у популярных дилеров, то ценник будет около 2 млн рублей.

close Kia KX1 Kia

В оснащение кроссовера входят кожаный мультируль, климат-контроль, парктроники, камера заднего вида, кнопка запуска двигателя, литые диски, электропривод зеркал.

В компании «Рольф» сообщили корреспонденту «Газеты.Ru», что помимо перечисленных машин россияне могу выбрать и другие корейские модели, ввезенные в рамках альтернативного импорта. Среди них Kia Seltos (от 2,2 млн рублей), Kia Cerato (от 1,9 млн рублей), Kia K5 (от 2,1 млн рублей) и Hyundai Elantra (от 1,9 млн рублей).

С гарантией из Китая

Среди новых автомобилей, официально представленных в России в ценовом сегменте 1,7-2,3 млн рублей, доминируют китайские бренды, отметил заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

«В этом диапазоне можно приобрести Omoda S5, кроссоверы Haval Jolion и М6, компактный городской Belgee X50», — заявил эксперт.

close Omoda S5 Omoda

Он добавил, что китайские бренды, которые представлены в России официально, предлагают новые автомобили с заводской гарантией (обычно 3 года или 100–150 тыс. км). Также машины адаптированы под российские условия, имеют набор систем безопасности (подушки, ESP, ассистенты водителя) и сервисную поддержку.

А вот директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов посоветовал россиянам обратить внимание на кроссоверы Exeed LX, Chery Tiggo 7 Pro Max и и Solaris KRS — все три машины можно взять за 1,9-2 млн рублей. Правда, такая цена обусловлена спецпрограммами и активируется при оформлении автокредита и сделки «трейд-ин».

Риски «серого» импорта

Впрочем, покупка машины по параллельному импорту безопасна только при условии, если клиент не пытается сэкономить на подозрительных схемах, отмечает Дмитрий Рогов из «РоговМобиль».

«Главное не мухлевать и не пытаться какую-то схему применить, которая якобы позволит тебе обмануть систему и сэкономить кучу денег. Например, через провозы машин на белорусских льготников . Все это повышает риск нарваться на неприятности впоследствии. Безусловно, параллельный импорт — гораздо более просторное поле для мошенничества, чем стандартная покупка у официального импортера», — заметил эксперт.

Среди других возможных неприятных сюрпризов — периодические изменения законодательства, касающихся растаможки и ввоза иномарок, ошибки посредников при оформлении автомобиля, а также долгое ожидание после отправки денег, перечислил Рогов.

Директор «Автомаркетолога» Татьяна Акимова напомнила, что в начале 2025 года сотни российских автомобилистов, которым везли машины из-за границы, были вынуждены доплатить на таможне.

В некоторых случаях суммы дополнительных взносов доходили до 1 млн рублей.

«Таможенные органы никуда не торопятся: они задним числом проверяют инвойсы, выявляют недоплаты и начинают начислять», — объяснила эксперт.

Она отметила, что часть автомобилей, которые возятся по каналам параллельного импорта, не адаптированы к российским реалиям и климату. Например, автомобили из ОАЭ, как правило, имеют хороший кондиционер, но при этом обогрев салона у них крайне слабый. Также для потребителей в России продолжает остро стоять вопрос гарантии. Тем не менее, некоторые продавцы стали предлагать собственное гарантийное обслуживание за дополнительную плату, добавила эксперт.